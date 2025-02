Mignani: “Cesena, lo spirito di tutti ha portato al pareggio” VIDEO

Sereno e soddisfatto Michele Mignani per il buon pareggio in rimonta del Cesena con il Pia: “Elogio il gruppo intero, è stato lo spirito a farci pareggiare. Bene anche il primo tempo, in parità numerica avremmo meritato qualcosa in piu. Bravi a contenere l’urto e poi a pareggiare, significa che ci sono dei valori. La squadra non molla mai anche se continuiamo ad avere alti e bassi. La direzione arbitrale? Siamo stati sfortunati, non ce ne è andata bene una. E anche sul gol di La Gumina ho aspettato ad esultare. Shpendi? È un momento in cui si è un po’ intristito, spetta noi farlo tornare allegro”.