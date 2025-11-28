Mignani: “Cesena, la vittoria perfetta di un gruppo speciale” VIDEO

Michele Mignani è raggiante dopo la vittoria del Cesena contro il Modena: “Per noi è stata la vittoria perfetta. Un rigore parato e un primo tempo fatto bene, poi un po’ di sofferenza nel finale, ma sempre con ordine. La vittoria contro un Modena fortissimo è il premio a un gruppo speciale”.

Il tecnico esalta il suo gruppo: “Siamo una squadra umile che spesso viaggia oltre le sue possibilità. Klinsmann? I complimenti vanno fatti a tutti, da Klinsmann a chi ha lottato entrando a gara in corso. Abbiamo giocato contro una squadra molto, ma molto forte, combattendo nel primo tempo in un modo e nel secondo in un altro. Le partite si vincono anche così, lottando con i denti e in maniera furba”.