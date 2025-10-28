Mignani: “Cesena, la vittoria di un gruppo eccezionale” VIDEO

Michele Mignani si gusta la prima vittoria casalinga: “Siamo partiti bene e siamo stati bravi a sfruttare le occasioni quando abbiamo accelerato. Abbiamo offerto una prova da squadra matura che sa che le partite durano 90 minuti. Sono contento perché abbiamo vinto davanti al nostro pubblico e consolidato il nostro percorso”.

E’ la vittoria di chi ha giocato meno? “Sì e vanno dati i giusti meriti a un gruppo eccezionale che rende sempre proficua la settimana di lavoro. Chi gioca meno ha avuto la possibilità e l’ha sfruttata, ma non avevo dubbi”.