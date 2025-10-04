Mignani: “Cesena il pareggio lo avresti meritato” VIDEO

Michele Mignani analizza un 1-2 difficile da digerire per il Cesena contro la Reggiana: “Alla fine quello che conta è fare un gol più degli altri e noi ne abbiamo fatto solo uno. Non siamo stati bravi nelle letture nei gol subiti, ma un pareggio lo avremmo meritato. Ora dobbiamo leggere quello che abbiamo fatto bene senza dimenticare quello che abbiamo fatto male. Il bilancio delle ultime tre gare? Abbiamo raccolto evidentemente quello che meritavamo, ora teniamo alta la testa e continuiamo a lavorare”.

L’espulsione di Bastoni? “Sono situazioni di campo... non vorrei commentare, ma ho visto come è stata gestita la partita, ma sull’arbitraggio ognuno trarrà le sue considerazioni. Non sta a me giudicare, ognuno ha gli occhi per vedere”.