Mignani: “Cesena, dobbiamo essere arrabbiati, ma la strada è quella giusta” VIDEO

Michele Mignani è amareggiato ma si sforza di essere realista dopo l’1-1 del Cesena a Padova: “Abbiamo preso gol su un cross in una gara in cui abbiamo rischiato poco e creato molto. Ai nostri occhi potevamo meritare una vittoria, ma nel calcio la palla deve entrare. Dal nostro punto di vista sono due punti in meno in classifica e come ho detto anche in passato, dobbiamo essere arrabbiati perché per la prestazione dovevamo portare a casa di più. Prendiamoci questo punto e continuiamo un percorso che sembra indirizzato sulla strada giusta”.