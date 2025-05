Mignani: “Cesena, col Palermo serve una reazione”. Si ferma anche Tavsan

Ultimo appuntamento casalingo della stagione regolare per il Cesena, che dopo il brutto tonfo di Mantova riceve al Manuzzi (domenica, ore 15) un Palermo che vuole restare aggrappato al treno play-off. I rosanero hanno 48 punti, 4 in più dei bianconeri, e sono reduci dallo stop casalingo contro il Sudtirol. “Se analizzo il campo - ha detto Michele Mignani - le ultime due gare sono state contro il Sassuolo, che ha una forza diversa da tutte le altre squadre del campionato, e contro il Mantova, dove non abbiamo espresso la nostra migliore prestazione. Detto ciò, in questo momento penso si debba pretendere una reazione innanzitutto caratteriale. Perdere dispiace a tutti, a noi per primi, perché per noi è lavoro e vita. Domani abbiamo una grande occasione per riscattarci, puntando a fare innanzitutto una grande prestazione. Tutti dobbiamo pensare di metterci qualcosa in più. E’ difficile incidere in due giorni, anche perchè purtroppo perdiamo altri giocatori, però dobbiamo stringerci forte e andare in campo a fare una grande partita contro un avversario forte e che ha bisogno di punti come noi”. Domani Mignani dovrà rinunciare agli squalificati Adamo e Francesconi e agli infortunati La Gumina e Russo. Fuori anche Tavsan per una distorsione alla caviglia. Torneranno a disposizione Ciofi e Pieraccini.