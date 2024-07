Mignani: “Cesena, c’è un gruppo eccezionale e i nuovi si inseriscono subito” - Gallery

Il tecnico Mignani non si lascia prendere la mano dalla prestazione di ieri sera a Forlì (1-4): «Aspetterei a fare valutazioni, perché siamo solo all’inizio della stagione e le partite che contano arriveranno più avanti».

E sottolinea come «l’importante è avere questo gruppo: dal primo giorno ha dimostrato una predisposizione al lavoro notevole. Poi sappiamo tutti che c’è da lavorare: dovremo farlo duramente per essere pronti per il campionato ma anche per la Coppa Italia che parte tra una settimana».

Sugli ultimi arrivati Curto, Bastoni e Ceesay si limita a dire che «i nuovi devono essere messi nelle condizioni migliori, però si sono subito integrati perché hanno trovato un gruppo eccezionale».

Quindi sulle scelte: «Ci sono giocatori che ho bisogno di conoscere meglio. Contro il Forlì volevo dare più minuti a qualcuno in vista della Coppa. Il mercato? Arriverà ancora qualcuno ma non dobbiamo farci prendere dall’ansia». Sul modulo sottolinea come «in B devi essere bravo a coprire tutta l’ampiezza del campo in fase di non possesso, per farlo ti devi allineare a cinque dietro».