Mignani: “Cesena, buoni segnali e campanelli d’allarme” VIDEO

Alla fine Michele Mignani guarda alla sostanza oltre il finale ai rigori che ha visto sconfitto il Cesena: “Sono contento, stiamo andando avanti nel nostro percorso con uno step in più rispetto alle amichevoli. Poi però ci sono i campanelli d’allarme che ricordano che il campionato non è la coppa Italia, dove scattano motivazioni in più contro una squadra di serie A”.

Blesa può darvi qualcosa nel gioco aereo? “E’ un giocatore esplosivo ma inesplorato. Per le qualità che ha, pretendo di più”.

Il mercato? “Mi aspetto qualcosa sicuramente, poi io faccio l’allenatore e il direttore non può decidere per la proprietà. E’ chiaro che la rosa non è al completo”.

Berti centrale? “Dà molta vivacità, ma deve crescere sulle scelte”.