Mignani: “Cesena, attento a un Modena solido e concreto”

Michele Mignani sarà uno dei tanti ex di venerdì sera (Zanotti)
Venerdì sera (ore 20.30) il Cesena chiuderà il mese di novembre con un affascinante derby emiliano-romagnolo contro il Modena. Tra i tanti ex c’è anche Michele Mignani che, dopo i tanti complimenti ricevuti a Monza, vuole (anche) tornare a fare punti: “Affrontiamo una squadra che rispecchia il suo allenatore, il Modena è solido, forte fisicamente e molto concreto, quindi per noi sarà una partita molto difficile”. Rispetto alla gara di domenica scorsa contro il Monza cosa cambierà? “Il Modena – prosegue Mignani – tiene spesso i ritmi più alti e, rispetto al Monza, arriva più diretto verso la porta, a volte utilizzando anche il portiere come catapulta e accorciando, per poi riempire poi l’area”. Il tecnico del Cesena domani sera dovrà rinunciare nuovamente a Piacentini, ancora acciaccato, e convocherà gli stessi 24 giocatori che erano saliti sul pullman per il Brianteo.

