Mignani: “Cesena, a Venezia l’asticella si alza”

Un ostacolo molto duro per il Cesena, che sabato alle 15 è di scena al “Penzo” contro un Venezia attrezzatissimo per il ritorno in Serie A. I bianconeri sono reduci dal meritato colpo in casa della Sampdoria, ma oggi sulla carta la sfida si profila molto più impegnativa. Michele Mignani in conferenza stampa non aveva sciolto il dubbio legato a Frabotta (poi non convocato) e Bisoli: “L’obiettivo è sempre puntare al massimo, ma domani troviamo avversario forte con un allenatore bravissimo e che ha mantenuto giocatori della serie A. L'asticella si alza. Frabotta e Bisoli? Abbiamo ancora un giorno per gestire la situazione, se non dovessero farcela ci sarà qualcuno pronto a sostituirli. Con i problemi muscolari bisogna fare molta attenzione e dobbiamo valutare se rischiarli o meno. Anche Magni non è grave ma necessita di qualche giorno di più rispetto agli altri due”.

Così Mignani sull'impatto dei nuovi: “Finora i nuovi acquisti hanno dato un buon contributo alla squadra. Castagnetti è stato l'ultimo arrivato e ha fatto molto bene al suo esordio, ma anche gli altri sono sulla stessa linea. Blesa? È un giocatore che non ha espresso ancora il suo potenziale. Avere qualche compagno che spinge per giocare è uno stimolo”.