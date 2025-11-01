Mignani carica il suo Cesena per la prova del nove

Dentro a una settimana al momento perfetta, Michele Mignani attende con grande curiosità la classica prova del nove, una definizione che calza a pennello non solo per una questione squisitamente matematica (in caso di successo domani a Bari i punti raccolti saranno proprio 9), ma anche e soprattutto per altre sfumature ben diverse. Ad esempio, in un San Nicola che si annuncia spettrale ma dove il Bari quest’anno non ha mai perso, il Cesena sfiderà una squadra molto forte e che in settimana si è riposata: «Le partite di B - comincia Mignani - non sono mai scontate, in nessun caso e con nessuna classifica. Tutti le squadre di questo campionato hanno dei valori, solo che dopo 10 giornate c’è chi li ha espressi di più e chi di meno. Il Bari è stato costruito in estate con una logica, è pieno di giocatori di categoria, in casa ha sempre fatto punti e ha vinto le ultime due gare. In più, non ha dovuto affrontare il turno infrasettimanale, perchè è stato disposto il rinvio della partita contro la Juve Stabia. Sinceramente, non capisco perchè non si sia trovata un’altra soluzione, ma ne prendo atto e mi adeguo. Perciò, con le forze che abbiamo e che ci sono rimaste, dovremo fare del nostro meglio, portando sul campo le nostre qualità, l’umiltà, lo spirito e la voglia di vincere i duelli».