Mignani carica il Cesena verso il Modena: “Non dobbiamo avere paura di nessuno”

Dopo la pausa il Cesena torna in campo per uno degli appuntamenti più sentiti della stagione sfidando il Modena guidato da ex vincenti come Pierpaolo Bisoli e il vice Giuseppe Angelini (venerdì ore 20.30). In un Manuzzi che preannuncia una ottima cornice di pubblico, anche per Michele Mignani (a Modena dal 2019 al 2021) è una gara speciale: “La partita contro il Modena sarà una sfida durissima e tostissima - ha detto - prima di tutto perché questo è un campionato in cui non esiste una partita facile: il Modena è al terzo anno di Serie B ed è una piazza con grandissime ambizioni, che non penso si accontenti di fare un campionato di media classifica, e a guidarla c’è un allenatore molto esperto che sa come si fa a fare bene in questa categoria. Sarà una partita difficile, ma noi non dobbiamo aver paura di nessuno e dobbiamo sapere che in tutte le difficoltà che troveremo, come fatto fino ad oggi, proveremo a fare male agli avversari e a vincere il match”.

Che tipo di sfida si aspetta? “Mi aspetto una gara aperta ed equilibrata, il Modena ha tanti giocatori offensivi e non penso che starà a guardare noi, ma credo che anche loro vorranno vincere la partita. Le sfide poi cambiano in funzione degli episodi: nel caso in cui una delle due squadre dovesse sbloccare il risultato, allora il match diventerebbe ancora più aperto, mentre nel caso in cui il risultato dovesse rimanere in parità, la sfida potrebbe essere più studiata, però mi aspetto comunque una partita equilibrata nella quale entrambe le squadre vorranno avere la supremazia sull’avversario.”