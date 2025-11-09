Mignani, calma e sangue freddo: “A cosa punta il Cesena? Il mio pensiero non va oltre la prossima partita” VIDEO

Michele Mignani è contento per la vittoria con l’Avellino e per la porta rimasta imbattuta: “Nei primi 25 minuti abbiamo fatto fatica nella lettura tattica della gara con Insigne che ci toglieva punti di riferimento. Ci siamo abbassati e sporcati come richiedeva la partita, poi siamo cresciuti. L’Avellino ha tenuto più palla di noi, gli abbiamo concesso palla nella loto metà campo lontano dalla porta e a noi poco importava. Noi siamo stati bravi nelle ripartenze e contrattaccare. Obiettivi stagionali? Il mio pensiero non va oltre la prossima partita”.