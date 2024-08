Mignani: “Bravo Cesena, vittoria meritata” VIDEO

Michele Mignani può subito commentare la prima vittoria in campionato del Cesena dopo una gara dai due volti e la sofferenza finale: “Nel primo tempo abbiamo fatto molto bene e potevamo fare più gol, poi nella ripresa ci siamo abbassati troppo e non abbiamo più gestito bene la palla come nei primi 45’. Poi la B è questa, vive di inerzie emotive e chi recupera è portato a dare qualcosa di più. Non dovevamo avere paura di essere ripresi ma avere la forza e il coraggio di fare il terzo gol. In ogni caso complimenti ai ragazzi: era l’esordio in B per alcuni, non era semplice ma la vittoria è meritata”.

In difesa si è un po’ ballato nella ripresa? “Le cose vanno lette nel loro complesso. Rispetto al primo tempo, abbiamo portato la prima pressione 20 metri sotto la metà campo, poi il loro cambio Capello-Cerri in attacco ci ha un po’ infastidito. Abbiamo concesso qualcosa ma anche noi abbiamo avuto le nostre occasioni e potevamo segnare 4-5 gol. Poi io non sono un allenatore che ama queste partite da ping pong e vorrei più equilibrio, ma c’è tutto il tempo per crescere”.

Il cambio di Curto era legato all’ammonizione? “Sì, anche perché dalle sue parti c’era Panico che era fastidioso”.

Kargbo ha provato a tirare il rigore al posto di Shpendi? “Non ci sono gerarchie, tutte le punte sono smaniose di fare gol.... speriamo di averne altri a breve”.