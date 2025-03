Mignani: “Brava Juve Stabia, ma il Cesena meritava di più” VIDEO

Michele Mignani commenta la sconfitta dei bianconeri: “Oggi il Cesena ha fatto un’ottima partita contro una delle migliore squadre viste qua. Abbiamo pagato due nostri errori, soprattutto nel primo gol. Riconosco i meriti della Juve Stabia, ma credo che avremmo meritato di più. Chi è entrato ha fatto bene, ma ormai è una norma. La Gumina non è entrato perché non ancora al 100%. Su Shpendi non avevo dubbi che sarebbe prima poi tornato al gol. Nel finale c’è stato un toccato di mano di un giocatore della Juve Stabia che a me sembrava netto, ma al monitor hanno valutato diversamente. Questo però non deve essere un alibi”.