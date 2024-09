Mignani avvisa il Cesena: “Il Mantova è difficile da affrontare. Berti? I segnali sono buoni”

Dopo aver fatto un figurone nelle ultime due trasferte (in campionato e Palermo e in Coppa Italia a Pisa), domani il Cesena torna al Manuzzi (ore 15) per sfidare l’unica neopromossa che al momento ha più punti del Cavalluccio in classifica: “Il Mantova - spiega Michele Mignani - ha un’identità forte e un gruppo collaudato. Dovremo vincere tanti duelli e avere molta pazienza, perchè sono difficili da affrontare. La Coppa Italia non è stata certo un ostacolo: la squadra sta bene, giocare e vincere porta benessere e salute”. Oggi alle 15 è in programma la rifinitura. Se non dovessero esserci complicazioni, Berti è destinato a tornare tra i convocati: “Si allena con il gruppo da due giorni, come Ceesay. Vediamo come va l’ultimo allenamento, ma i segnali sono buoni”.