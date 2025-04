Mignani avvisa il Cesena: “Contro il Frosinone una gara tostissima”

Domenica pomeriggio (ore 15) il Cesena torna al Manuzzi per sfidare un Frosinone in grande forma, imbattuto da 8 giornate e reduce da una striscia di 13 punti nelle ultime 5 gare disputate: “Continuo a non guardare gli altri e continuo a concentrarmi su di noi - ha spiegato Michele Mignani - l’obiettivo è fare una grande partita e naturalmente tornare alla vittoria. Sarà una gara tostissima, nella quale dovremo fare più del 100 per cento, perchè in questo momento il Frosinone sta bene di gambe e di testa”.

Il tecnico del Cesena dovrà fare a meno dello squalificato Francesconi, uno dei giocatori più in forma del Cavalluccio nel 2025: “Ci sono tante soluzioni per sostituirlo. Matteo è cresciuto tantissimo, grazie anche alla nostra gestione, ma nel girone d’andata, quando giocava meno, abbiamo sempre trovato una soluzione e siamo stati sempre pronti, come lo saremo domani”.