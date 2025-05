Mignani avvisa il Cesena: “A Cosenza sarà dura, ma noi vogliamo i play-off”

Messa al sicuro la salvezza dopo la vittoria contro il Palermo, lo sprint per i play-off del Cesena inizia venerdì sera (ore 20.30) sul campo di un Cosenza già retrocesso: “Ma sarà una partita con un livello di difficoltà alto come le altre - si affretta a premettere Michele Mignani - il Cosenza che con orgoglio ha solo un modo per salutare i propri tifosi ed è provare a fare risultato. È una partita come le altre, ora dobbiamo cercare di arrivare ad un obiettivo. Di tabelle non ne faccio, non conosco nemmeno gli avversari delle nostre concorrenti”.

Con il principale obiettivo stagionale in tasca, il tecnico bianconero ribadisce la sua stima verso i suoi giocatori: “Io ho sempre avuto buone sensazioni sin dalle prime giornate perché questo è un gruppo di ragazzi applicati. Sono contento del percorso fatto, probabilmente i punti che avremo a fine campionato saranno quelli che abbiamo meritato. Di certo due mesi senza vittorie ci avevano appesantito, dopo il successo col Palermo il morale è tornato alto”.