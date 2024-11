Mignani avvisa il Cesena: “A Cittadella una delle partite più difficili del campionato”

Dopo aver battuto il Suditirol domenica scorsa, domani pomeriggio al Tombolato (ore 15) il Cesena sfiderà un’altra squadra scorbutica come il Cittadella, che in casa non ha ancora vinto ma che è in netta ripresa con Dal Canto: “Conosco troppo bene il Cittadella per credere ai numeri, che hanno poco valore. Il Cittadella è una squadra viva, sempre, in qualsiasi momento e in qualsiasi situazione di classifica. Non lo dico io, ma la sua storia. Penso sia una delle partite più difficili del campionato. Mi aspetto una gara con toni agonistici alti, con tanta intensità, magari non bellissima. Dobbiamo andare lì pensando che quello che è stato fatto finora non conta nulla”. Per la gara di domani Mignani non avrà a disposizione lo squalificato Curto.