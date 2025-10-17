Mignani: “Attento Cesena, lo Spezia non è affatto in crisi”. Anche Bertaccini e Tosku convocati

Archiviata la seconda sosta stagionale, il Cesena ricomincia domani sera (ore 19.30) da una delicata trasferta al Picco della Spezia, contro una squadra ultima in classifica ma tutt’altro che dimessa: “Ho visto diverse gare dello Spezia - analizza Michele Mignani - e posso dirvi che non sono affatto in crisi o in difficoltà. La classifica dice che hanno conquistato meno punti di tutti, ma adesso non ha senso guardare questi dati. Per me sono forti, molto fisici, come hanno dimostrato un anno fa sia in casa che in trasferta. Le partite contro di loro sono sempre state caratterizzate da episodi negativi, proveremo a invertire questo trend. Per noi sarà molto dura, mi auguro anche per loro”. Domani sera Mignani dovrà rinunciare allo squalificato Bastoni e agli infortunati Siano, Magni, Bisoli e Olivieri. Convocati i baby Bertaccini e Tosku.