Mignani: “Attento Cesena, a Pisa ci sarà un pubblico diverso rispetto alla Coppa”

Dopo la splendida vittoria sul Mantova, sabato (ore 15) il Cesena torna a Pisa dalla capolista in un campo già espugnato in Coppa Italia. Bianconeri al gran completo con 25 convocati. Così Michele Mignani alla vigilia: “Pisa è una piazza calorosa con un allenatore vincente, hanno voglia di rivalsa. Siamo pronti ad andare ad affrontare una battaglia sportiva, ci sarà un pubblico diverso rispetto alla Coppa Italia. Vogliamo dare continuità al nostro percorso di crescita”.

I nerazzurri di Inzaghi (in vetta con 16 punti in 7 partite) hanno messo la loro impronta a questo avvio di stagione: “Per me affrontare la squadra che ha fatto meglio fino ad ora è uno stimolo - continua Mignani - e penso che lo sia anche per i ragazzi che si sono allenati bene, come sempre. Siamo già andati a Pisa e questa deve essere una consapevolezza in più”.

I talenti in abbondanza

In assenza di Berti (ormai sulla via del pieno recupero) è sbocciato Antonucci. I due possono coesistere? “Trovo Berti e Antonucci due giocatori intelligenti che possono coprire più zone di campo e sono completamente compatibili. Possono coesistere senza dover togliere degli attaccanti”.

Liberi di sognare

Per quello che è visto finora, il Cesena può pensare in grande? “Il campionato è talmente equilibrato che si può pensare a sognare ma bisogna anche stare attenti. Non vado oltre a domani, non vado oltre al Pisa, non penso a cosa sarà a maggio, penso a fare punti, tanti”.