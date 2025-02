«Alla fine - commenta soddisfatto Mignani - ho fatto i complimenti ai ragazzi, perché dopo un primo tempo di grande sofferenza, a mio avviso eccessiva, in cui non abbiamo fatto bene, nel secondo siamo usciti fuori, abbiamo fatto la nostra partita, disputando una ripresa migliore della Cremonese. Siamo stati fortunati ad andare negli spogliatoi con il punteggio di parità, bravi a tenere la gara in bilico e poi con la qualità dei nostri giocatori abbiamo portato a casa la partita. Forse la prima che vinciamo in modo un po’ sporco, ma in questo momento è importante fare punti. Se a inizio dell’anno eravamo più belli, adesso siamo più concreti».

Decisive le sostituzioni e il conseguente cambio modulo con il passaggio al 4-3-2-1: «La forza d’urto della Cremonese mi aveva fatto propendere per il tandem Russo-La Gumina per tenere palla e farci salire, come a volte sono riusciti a fare e in altre volte meno. Il nostro primo tempo non mi è piaciuto. Ci siamo abbassati troppo, abbiamo concesso tanti cross, con Klinsmann che ha compiuto parate determinanti. Insomma, c’è stata troppa paura e abbiamo subìto tanto la fisicità della Cremonese, che ha giocato a ritmi alti esercitando una grande pressione. Sintetizzando, siamo rimasti troppo nella nostra metà campo. Nel secondo tempo abbiamo cambiato abito e abbiamo assistito ad un’altra partita. Le caratteristiche dei giocatori entrati e la crescita, anche fisica, della squadra ci hanno permesso di uscire palleggiando con tecnica e qualità, riuscendo a costruire e a ripartire. Volendo, abbiamo sprecato qualche ripartenza in cui avremmo potuto fare male. Pur di fronte alla veemenza finale degli avversari nel cercare la vittoria, noi non ci siamo scomposti e soprattutto non ci siamo mai preclusi la possibilità di ripartire per provare a vincere. Onestamente dico che poteva finire in un altro modo e che ci è andata bene, ma quanto raccolto è meritato».