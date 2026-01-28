Mercato, Il Cesena aspetta gli Usa per Cerri, ma dagli Usa vogliono strappargli Blesa

Il Philadelphia Union è uscito allo scoperto per Jalen Blesa. La società della Pennsylvania, che milita in Mls, vuole portare oltreoceano l’attaccante bianconero dai quattro passaporti (spagnolo, inglese, cubano e americano). Chris Zitterbart, responsabile dell’area tecnica dello Union, ha fatto una prima telefonata esplorativa con Filippo Fusco: il Cesena non ha nei suoi progetti la cessione di Blesa, in quanto in questa ultima settimana di mercato l’obiettivo è quello di rinforzare la squadra e non indebolirla. Nel frattempo, però, Zitterbart si è mosso con il giocatore e con il suo manager italiano, Gabriele La Manna, con i quali ha già trovato un accordo verbale per l’eventuale futuro contratto pluriennale. Ieri La Manna ha voluto sottolineare come Blesa sia riconoscente al Cesena, che gli ha da poco prolungato il contratto fino al 2028, e non abbia nessuna intenzione di puntare i piedi per chiedere la cessione: sarà il club bianconero a decidere serenamente cosa fare quando arriverà l’offerta ufficiale via mail. Il Philadelphia Union sta cercando un’ultima punta per poter completare il mercato in vista della stagione che inizierà il 19 febbraio e che vedrà la squadra della città più importante della Pennsylvania affrontare il doppio impegno in Major League e in Concacaf Champions Cup e, da indiscrezioni, vorrebbe provare a prendere Blesa con un’offerta attorno al milione e mezzo di dollari (un milione e 250mila euro), mentre il Cesena valuta Blesa un paio di milioni di euro. Su Blesa si sono accesi i riflettori anche in Portogallo con Braga, Vitória Guimarães e Famalicão che lo stanno monitorando e stanno decidendo se affondare o meno il colpo.

Cerri è sempre lì...

Dovesse partire Blesa, e avendo già stabilito di lasciar andare uno tra Diao e Olivieri, il Cesena dovrebbe poi prenderne due di attaccanti. Già si fatica a trovare la quadra per uno (neppure ieri è arrivato il via libera per chiudere Cerri, che comunque alla fine vestirà il bianconero), figuriamoci per due... Nel frattempo, però, è saltata la trattativa che pareva chiusa per il passaggio di Ambrosino al Venezia, che per l’attacco ora vuole il tedesco Lauberbach del Mechelen. Ambrosino, viste anche le frizioni tra il suo agente e Conte, uscirà certamente da Napoli e potrebbe essere anche un nome spendibile per il Cesena se dovesse partire Blesa.