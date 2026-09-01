Mercato chiuso: Cristian Shpendi è rimasto al Cesena

Alle 20 il lunghissimo calciomercato estivo ha chiuso i battenti e Cristian Shpendi è rimasto a Cesena. Ora inizieranno le trattative tra il club bianconero, il centravanti e il suo entourage per estendere il contratto al 2029 e per provare a rimodularlo. Cosa abbia fatto saltare la complessa trattativa che avrebbe dovuto portare Shpendi alla Cremonese, Bonazzoli al Cagliari e Borrelli al Cesena non si sa ancora con precisione. Fatto sta che non se n’è fatto nulla, con il Cesena che ha dovuto rinunciare anche a Pierini. Mancini avrebbe voluto prendere comunque un esterno destro offensivo, ma non è riuscito nell’intento nonostante le cessioni in prestito di Olivieri all’Arezzo e di Papa Wade all’Ostiamare