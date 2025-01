Mercato Cesena, Van Hooijdonk in Olanda, Piacentini verso la Triestina

Le uscite di chi ha trovato poco spazio o ha deluso nel girone di andata sono le priorità di Artico, che sta lavorando per cedere anche Matteo Piacentini e soprattutto Sydney Van Hooijdonk: il difensore non andrà al Trapani ma è vicinissimo alla Triestina, dove ritroverebbe l’ex allenatore Tesser, mentre il centravanti, che in Romagna non è riuscito a lasciare alcuna traccia, dovrebbe tornare in Olanda, dove è seguito con interesse da un paio di club. Per il figlio d’arte la situazione è calda, resta da definire solo la formula, con il Cesena che lo vorrebbe cedere a titolo definitivo. Gli altri due giocatori in uscita sono Alessandro Siano e Riccardo Chiarello. Parallelamente alle cessioni, necessarie anche per ridurre il monte ingaggi, il direttore sportivo bianconero dovrà inserire in rosa almeno un nuovo centrocampista e un nuovo attaccante, ma il mercato in entrata del Cavalluccio potrebbe non fermarsi qui.

