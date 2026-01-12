Mercato Cesena: Valoti in pole e serviranno altri due rinforzi

Dopo aver perfezionato la cessione di Adamo allo Spezia e soprattutto dopo aver effettuato la ricapitalizzazione necessaria per operare liberamente sul mercato, da oggi il Cesena proverà a stringere per assicurarsi i primi rinforzi in un mese di gennaio determinante per il futuro. Al momento, il giocatore più vicino a vestire il bianconero è l’esperto centrocampista offensivo Mattia Valoti, che potrebbe arrivare in Romagna nei primi giorni della settimana a titolo definitivo dalla Cremonese: l’ex veronese gradisce la Romagna, dove ritroverebbe l’ex compagno Castagnetti e anche lo stesso Fusco, con cui ha vinto un campionato di B a Verona, ma va ancora trovato l’accordo economico, visto che il figlio d’arte arriverebbe a titolo definitivo, essendo in scadenza a fine stagione con la Cremonese. Poi Fusco dovrà riempire altre due caselle, mettendo a disposizione di Mignani un esterno e un centravanti. Nel primo caso si segue un profilo che possa agire su entrambi i versanti, proprio come il veneziano Pietrelli e il cagliaritano Di Pardo: il primo era stato seguito dal direttore sportivo bianconero durante l’estate, mentre il secondo ha già lavorato con Fusco ai tempi della Juventus Under 23. La partita di sabato contro l’Empoli ha fornito un’ulteriore conferma: per provare a restare in zona playoff, il Cesena ha innanzitutto bisogno di un attaccante. In questo caso, sul taccuino di Fusco, c’è sempre Alberto Cerri, mentre il sogno dell’avvocato napoletano è Luca Moro. All’inizio della settimana saranno riallacciati i contatti con il Sassuolo, per capire se l’ex catanese uscirà o meno durante questo mese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA