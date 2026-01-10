Mercato Cesena, Valoti è vicino, idea Moncini, sogno Cheddira e gelido addio con Adamo

Da ieri il direttore sportivo Filippo Fusco ha le mani libere per poter agire sul mercato. Subito ha fatto passi avanti per Mattia Valoti, centrocampista offensivo che ha già avuto al Verona (nel biennio 2016-2018 con vittoria del campionato di B e una stagione in A) e che in carriera tra i cadetti ha spesso fatto la differenza in termini di gol: 11 alla Spal nel 2020-2021, 10 al Monza nella stagione successiva e 10 al Pisa nel 2023-2024. Lo scorso anno ha ottenuto con la Cremonese la sua terza promozione in Serie A dopo Verona e Monza. Lunedì potrebbe esserci la fumata bianca.

Cerri o... chi altri?

Fusco, che ieri è voluto andare in ritiro con la squadra a Milano Marittima, per l’attacco continua a seguire Cerri, che però ritiene infattibile. Intanto tiene calde altre due alternative, che sono top secret, anche se da Bari rimbalza la voce di un sondaggio (non confermato) per Gabriele Moncini. Fusco un tentativo lo ha fatto di sicuro per Maric del Monza, che però, per ragioni burocratiche, non può lasciare Monza a gennaio. C’è poi un sogno proibito che porta a Walid Cheddira del Sassuolo, già avuto da Mignani a Bari per due stagioni. Una telefonata esplorativa tra Fusco e il suo manager c’è stata ma è quasi impossibile che l’italo-marocchino scenda in B.

Cercasi un esterno destro

Contrariamente a quanto inizialmente immaginato, il Cesena sul mercato insegue un esterno di piede destro, non un mancino. Tra i nomi sul taccuino di Fusco c’è Alessandro Pietrelli (adesso al Venezia ma di proprietà della Juventus). Tra i giocatori che sono stati proposti al club romagnolo c’è anche quello di Alessandro Di Pardo del Cagliari (3 presenze in A quest’anno) che nella passata stagione ha fatto discretamente al Modena, con 26 partite, due gol e due assist (oltre ad un rigore causato contro il Cesena nel 2-2 della gara di andata in Romagna con un fallo di mano su cross di Mangraviti).

Adamo e Bastoni