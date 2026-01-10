Mercato Cesena, Valoti è vicino, idea Moncini, sogno Cheddira e gelido addio con Adamo

Da ieri il direttore sportivo Filippo Fusco ha le mani libere per poter agire sul mercato. Subito ha fatto passi avanti per Mattia Valoti, centrocampista offensivo che ha già avuto al Verona (nel biennio 2016-2018 con vittoria del campionato di B e una stagione in A) e che in carriera tra i cadetti ha spesso fatto la differenza in termini di gol: 11 alla Spal nel 2020-2021, 10 al Monza nella stagione successiva e 10 al Pisa nel 2023-2024. Lo scorso anno ha ottenuto con la Cremonese la sua terza promozione in Serie A dopo Verona e Monza. Lunedì potrebbe esserci la fumata bianca.