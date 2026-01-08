Mercato Cesena: Valoti è a un passo, ritorno di fiamma per Cerri

Al Cesena non resta che attendere i 422mila euro necessari per ricapitalizzare e poter operare liberamente sul mercato: bonifico fatto ma a ieri sera non ancora visibile. Lo sarà oggi ma poi bisognerà attendere il via libera della commissione indipendente sui conti delle società calcistiche, che non è immediato come lo era in precedenza con la Covisoc. Fatto sta che da ieri il Cesena può tesserare un giocatore che da qui a giugno guadagnerà la stessa cifra che avrebbe preso Adamo. Ma anche in società ritengono sia meglio potersi muovere liberamente evitando di dover girare con la calcolatrice sempre accesa.

Rispunta Cerri

Con il Sassuolo che sembra aver deciso di muovere Cheddira ma non Moro, il Cesena ha provato a riaprire una finestra con il Como per Alberto Cerri, che la sua disponibilità al trasferimento l’ha data. Il problema è l’ingaggio da qui al 30 giugno viste le cifre astronomiche che guadagna il 29enne centravanti: se il Como deciderà di accollarsi gran parte dello stipendio, ecco che l’operazione si potrebbe fare, con anche un’estensione del contratto fino al 2028 ma a cifre da Cesena. La palla passa al Como prima ancora che a Cerri, che in carriera ha giocato 175 gare in B, realizzando 46 reti e offrendo 26 assist.

Valoti alla Castagnetti

In questo momento il giocatore più vicino a vestire la maglia del Cesena è però Mattia Valoti: anche qui con aiuto della società proprietaria del cartellino, la Cremonese, con cui il centrocampista offensivo di 32 anni (che in B è andato in doppia cifra di reti in tre stagioni) sta discutendo la buonuscita. Una volta liberatosi, il Cesena gli farà sottoscrivere un contratto di 18 mesi, probabilmente con opzione al 2028.

Esterno cercasi

Partito Adamo, in uscita Celia (più Ravenna che Benevento), ora Fusco dovrà cercare un esterno in grado di giocare su entrambe le corsie. Potrebbe tornare in auge il nome di Pietrelli, di proprietà della Juventus e ora in prestito al Venezia.

Bastoni che farà?

In stand-by al momento Bastoni, a cui il Cesena ha ufficializzato che non rinnoverà il contratto e che potrebbe uscire in questo mercato.

