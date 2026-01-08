Mercato Cesena: Valoti è a un passo, ritorno di fiamma per Cerri

Al Cesena non resta che attendere i 422mila euro necessari per ricapitalizzare e poter operare liberamente sul mercato: bonifico fatto ma a ieri sera non ancora visibile. Lo sarà oggi ma poi bisognerà attendere il via libera della commissione indipendente sui conti delle società calcistiche, che non è immediato come lo era in precedenza con la Covisoc. Fatto sta che da ieri il Cesena può tesserare un giocatore che da qui a giugno guadagnerà la stessa cifra che avrebbe preso Adamo. Ma anche in società ritengono sia meglio potersi muovere liberamente evitando di dover girare con la calcolatrice sempre accesa.