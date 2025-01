Mercato Cesena: un club inglese di Championship ha visionato Kargbo

Domenica all’Orogel Stadium-Dino Manuzzi era presente un emissario dei Blackburn Rovers per seguire Augustus Kargbo, finito nel mirino del club inglese di Championship (dal passato glorioso, come testimoniato dai 3 campionati vinti e dagli 8 trofei nazionali, tra Coppa d’Inghilterra, Fa Cup e Supercoppa, alzati). Il Blackburn si era mosso già a fine estate ma la trattativa poi non decollò. Ora i Rovers hanno riacceso i fari su Kargbo in quanto alla ricerca di un sostituto dell’islandese Sigurdsson, esterno sinistro offensivo indisponibile da un paio di mesi.