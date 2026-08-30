Mercato Cesena: Ufficializzato l’ingaggio del regista norvegese Emil Bohinen, vestirà la maglia numero 32

Il Cesena ha ufficializzato l’ingaggio del suo nuovo regista: è il norvegese Emil Bohihen prelevato “a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027 dal Venezia. Nato in Norvegia nel 1999, Bohinen cresce nel settore giovanile dello Stabæk Football, debuttando in Eliteserien, la massima serie norvegese, nel 2017. Dopo 73 presenze e 9 gol con la prima squadra dello Stabæk, nella stagione 2020/21 si trasferisce al Cska Mosca per poi passare nel gennaio 2022 all’US Salernitana. Tra le fila della formazione campana contribuisce alla conquista di due salvezze in Serie A, disputando 49 partite in massima serie. Nel gennaio 2024 Bohinen approda al Genoa CFC, sempre in Serie A, mentre un anno più tardi passa al Frosinone Calcio vivendo così la sua prima esperienza in Serie B. Nella stagione 2025/2026 indossa la casacca del Venezia FC, con la quale conquista il primo posto in campionato e festeggia la promozione in Serie A. In bianconero Bohinen indosserà la maglia numero 32”.