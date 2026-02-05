Mercato Cesena, ufficiale l’arrivo di Vrioni in attacco

Il Cesena in una nota ha annunciato l’ingaggio della punta Giacomo Vrioni. “Cesena Fc comunica di aver sottoscritto un contratto con l’attaccante Giacomo Vrioni fino al 30 giugno 2026 con opzione di prolungamento. Classe 1998, Vrioni cresce nel settore giovanile dell’UC Sampdoria e fa il proprio esordio tra i professionisti nel campionato di Serie C 2017/2018 tra le fila dell’US Pistoiese. La stagione seguente debutta in Serie B con la maglia del Venezia FC, prima di passare alla Juventus Under 23, collezionando in totale anche due presenze in Serie A tra il 2020 ed il 2021. Successivamente, Vrioni si trasferisce al WSG Tirol, risultando il secondo miglior marcatore della Bundesliga austriaca 2021/2022 con 17 gol in 25 partite. Dal 2022, invece, è protagonista in MLS, realizzando 22 reti in 78 presenze con il New England Revolution, mentre nella prima parte dell’attuale stagione ha fatto parte del CF Montréal, sempre nella massima divisione statunitense. In bianconero Vrioni indosserà la maglia numero 22”.