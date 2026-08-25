Mercato Cesena, ufficiale l’arrivo di Dalla Vecchia, Pieraccini a Salerno

Il Cesena ha ufficializzato l’arrivo in prestito annuale con diritto di opzione e contropzione del centrocampista Marco Dalla Vecchia. Cresciuto nel Torino, nella scorsa stagione ha giocato nella Virtus Entella e con i liguri colleziona complessivamente 34 presenze, di cui 32 in Serie BKT e 2 in Coppa Italia, risultando un punto fermo dei biancocelesti alla sua prima stagione tra i professionisti. In bianconero Dalla Vecchia indosserà la maglia numero 27.

Ufficiale anche il trasferimento in prestito di Simone Pieraccini alla Salernitana.