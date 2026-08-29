Mercato Cesena, triennale per Pierini, anche Abiuso e Borrelli nel casting per il dopo-Shpendi

Emil Bohinen è arrivato ieri pomeriggio a Cesena e oggi sosterrà le visite mediche di rito, che anticiperanno l’annuncio, previsto per la giornata di domani. Il figlio d’arte norvegese arriva in prestito dal Venezia e diventerà il nuovo regista del Cavalluccio dopo una stagione da comprimario con i lagunari e, nel campionato precedente, un girone di ritorno da grande protagonista con la maglia del Frosinone. Portato in Italia nel gennaio 2022 da Walter Sabatini alla Salernitana, Bohinen contribuì alla salvezza dei campani in Serie A (16 punti nelle 11 gare con lui in campo). Il norvegese è poi rimasto in A anche nelle due stagioni successive con i campani fino al gennaio 2024 e poi al Genoa. Nel gennaio 2025 la discesa in B al Frosinone, con una parentesi super: arriva con i ciociari ultimi e contribuisce alla salvezza, realizzando anche il rigore decisivo all’ultima giornata contro il Sassuolo (13 presenze, 3 gol, un assist). Nella passata stagione va al Venezia, ma davanti a sé ha un fenomeno come Doumbia (ora allo Sporting Lisbona e prossimo alla convocazione in nazionale azzurra) e quindi vede pochissimo il campo, con 11 presenze in campionato e 2 in Coppa Italia. E ora il Cesena.