Mercato Cesena: torna di moda il nome di Aurelio, abbonamenti a gonfie vele

CESENA

Più di 4.000 tessere in due settimane di campagna abbonamenti. È questo lo strabiliante risultato raggiunto a due giorni dalla fine della prima fase riservata ai vecchi abbonati, che fino a domani potranno confermare il posto dello scorso anno. Grazie alle 521 tessere sottoscritte ieri, sono 4.278 gli abbonati alla prossima stagione.

Artico a Milano

I tifosi bianconeri attendono con impazienza i primi colpi in entrata del Cesena. Ieri mattina il direttore dell’area sportiva Fabio Artico è salito a Milano per una serie di appuntamenti, in agenda anche per la giornata di oggi, al termine della quale Artico farà ritorno a Cesena visto che domani alle ore 12 verrà presentato Michele Mignani. Per la difesa il Cavalluccio sta valutando il roccioso centrale mancino Stipe Vulikic, lanciato due anni fa in B dal Perugia e in campo 30 volte quest’anno con la maglia del Grifone in Serie C. Su Vulikic c’è anche il Mantova. Restando in difesa, un giocatore in uscita, molto difficile da raggiungere, ma che piace molto ad Artico è il 25enne Marco Curto, che nelle ultime tre stagioni ha vinto due campionati con SudTirol (dalla C alla B) e Como (dalla B alla A). Ieri al Cesena è stato proposto Giuseppe Aurelio, terzino mancino che il Palermo vuole cedere e che Mignani ha allenato in Sicilia negli ultimi due mesi della scorsa stagione: si tratterebbe di un ritorno visto che Aurelio, dopo essere uscito dal settore giovanile del Sassuolo, era transitato a Cesena nella prima parte della stagione 2020-2021 in C prima di trasferirsi a Imola e di decollare verso la B dopo un’ottima parentesi a Pontedera. A centrocampo il primo obiettivo resta Mattia Maita del Bari, mentre Manuel Marras resta una pista calda per l’attacco, anche se non è da escludere una sua permanenza a Cosenza.

