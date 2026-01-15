Mercato Cesena, sulla fascia è in arrivo Di Pardo dal Cagliari

Perso Mattia Valoti, Filippo Fusco si è subito messo alla ricerca di una mezzala offensiva che possa ricoprire anche il ruolo di trequartista. Ciò a cui il direttore sportivo del Cesena è più vicino, però, è l’esterno: che quasi certamente sarà Alessandro Di Pardo, romagnolo di Rimini, di proprietà del Cagliari (5 presenze in questa stagione), che lo scorso anno era a Modena. Si lavora per l’acquisizione del cartellino e il suo arrivo non escluderebbe (qualora partisse Celia) quello di Pietrelli del Venezia. Per la punta, invece, sopra tutto e tutti resta Cerri, per il quale va però trovata una quadratura con i numeri. In seconda fila c’è Moro del Sassuolo e poi Moncini del Bari, che però non è la punta strutturata che si vuole prendere.

