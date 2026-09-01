Mercato Cesena, spunta un nuovo nome in attacco

Oggi sarà un ultimo giorno di mercato soft. Il direttore sportivo del Cesena Andrea Mancini vuole piazzare in fretta Olivieri per poi provare a portare un’ala destra a Diamanti. Con ordine: Olivieri è destinato ad andare all’Arezzo (alternativa, la Reggiana) mentre in entrata si punta su un giovane che possa aumentare il tasso qualitativo. Un nome iniziato a circolare ieri sera è quello di Omari Forson, inglese di 22 anni del Monza, che nel 2024 contribuì alla vittoria della Fa Cup del Manchester United. Non uscirà invece Francesconi, per il quale ha fatto un tentativo poco convinto la Juve Stabia del diesse Stefanelli.