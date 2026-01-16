Mercato Cesena, sorpresa Gündüz per il centrocampo

Per il centrocampo ecco il nome a sorpresa: quello del ventunenne Teoman Gündüz, turco di Berlino, cresciuto nell’Hertha come Klinsmann e da tre anni in Italia alla Triestina. Gündüz, più trequartista che mezzala, ha 21 anni, va in scadenza a giugno e Fusco ha già allacciato trattativa con gli agenti per cercare di bruciare la concorrenza e portarlo in Romagna in estate, quando andrà in scadenza. Protagonista di un super girone di andata nel Girone A di Serie C (6 gol e 4 assist in 18 partite), Gündüz potrebbe però arrivare subito se la Triestina non chiederà un indennizzo esagerato.

