Mercato Cesena, sorpresa Gündüz per il centrocampo

Cesena Calcio
Teoman Gündüz, da tre anni in Italia alla Triestina
Teoman Gündüz, da tre anni in Italia alla Triestina

Per il centrocampo ecco il nome a sorpresa: quello del ventunenne Teoman Gündüz, turco di Berlino, cresciuto nell’Hertha come Klinsmann e da tre anni in Italia alla Triestina. Gündüz, più trequartista che mezzala, ha 21 anni, va in scadenza a giugno e Fusco ha già allacciato trattativa con gli agenti per cercare di bruciare la concorrenza e portarlo in Romagna in estate, quando andrà in scadenza. Protagonista di un super girone di andata nel Girone A di Serie C (6 gol e 4 assist in 18 partite), Gündüz potrebbe però arrivare subito se la Triestina non chiederà un indennizzo esagerato.

