Mercato Cesena, sono 13 i giocatori in esubero

Il diesse del Cesena Andrea Mancini ha in mano il difensore centrale serbo Mihailo Ilic, che arriverà in prestito dal Bologna non appena uscirà qualcuno. Sono 13 i giocatori in esubero: i difensori Kebbeh, Pieraccini, Pitti e Zaro; due centrocampisti tra Arrigoni, Bisoli e Castagnetti (è sul taccuino della Reggiana), più Castorri (Dolomiti Bellunesi o Latina), Giovannini (potrebbe rescindere) e Zamagni; Ogunseye, Olivieri, Tosku (oggi andrà all’Ostiamare) e Wade (già in parola con le Dolomiti Bellunesi). In arrivo, oltre a Ilic, un terzo portiere (di nuovo congelato Ravaglia), un regista (oltre Yepes ci sono altri due nomi sul taccuino di Mancini), un altro centrocampista (Giovane o Artioli), un attaccante da schierare a destra (tre nomi in lizza tra cui D’Andrea, non più in pole position).