Mercato Cesena: si segue Rafia a centrocampo

Il direttore sportivo del Cesena Filippo Fusco guarda al mercato di riparazione, che aprirà ufficialmente il 2 gennaio. Il primo nome per il centrocampo è Hamza Rafia, estroso tunisino classe 1999 del Lecce, con cui non è mai sceso in campo in questa stagione dopo aver totalizzato 49 presenze nelle due stagioni precedenti di Serie A, che gli hanno aperto le porte anche alla nazionale tunisina, con cui ha totalizzato 37 presenze. Rafia è stimato e molto conosciuto da Fusco, con il quale ha lavorato alla Juventus Under 23. Per operare in entrata a centrocampo, però, ci sarà bisogno eventualmente di una uscita e l’unico candidato alla partenza è Simone Bastoni, in scadenza di contratto a fine stagione.