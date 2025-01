Mercato Cesena, Saric il primo obiettivo. Già 431 tifosi prenotati per Marassi

Dario Saric continua a essere il primo nome sulla lista di Fabio Artico per rinforzare il centrocampo del Cesena, ma la trattativa con il Palermo non decolla. Anzi, i due club non sono ancora riusciti a trovare l’accordo sulla formula e al momento le posizioni sono distanti, perché il Cavalluccio non intende sborsare soldi. Artico, che ha già ricevuto il gradimento del calciatore, che a Cesena è già stato da giovanissimo (un anno con gli Allievi prima di tornare per fine prestito al Carpi, dove è esploso) e tornerebbe volentieri, vorrebbe acquistare Saric in prestito secco o al massimo in prestito con diritto di riscatto e non in prestito oneroso o con obbligo di riscatto, come preferirebbe il Palermo. Al Cesena non resta che attendere gli sviluppi dei prossimi giorni e anche le mosse della Salernitana, che ha fatto più di un sondaggio per Saric. Nel frattempo Artico continua a battere un altro paio di piste, mentre è ormai stato accantonato il nome di Zan Majer della Cremonese.

Non si registrano novità in uscita, con il Vicenza che non sembra più intenzionato ad affondare il colpo per Piacentini, sul quale potrebbe tornare la Triestina di Tesser. Domani il Cesena andrà a Genova con gli stessi effettivi che hanno sfidato il Cittadella domenica scorsa: l’unico volto nuovo sarà La Gumina, pronto alla gara da ex. Questa mattina è in programma la rifinitura al Manuzzi, poi la squadra partirà nel primo pomeriggio per la Liguria, dove domani sarà scortata da tanti tifosi bianconeri a Marassi: a ieri sera erano 431 i tagliandi venduti per il settore ospiti del Ferraris.

