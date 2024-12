Mercato Cesena: Saber e Van Hooijdonk ai saluti, il Monza propone due giocatori

Saber è atteso nel fine settimana a Trapani per le visite mediche. Sarà lui il primo ad uscire nel mercato di gennaio che inizierà giovedì. Con il foglio di via c’è anche Van Hooijdonk, con il Cesena che chiederà anche al padre procuratore una mano per trovargli squadra, magari in Olanda. Con Tavsan che ha già giocato nel Verona prima di venire a Cesena e quindi “bloccato” in Romagna, nel caso in cui si cercassero due punte potrebbe uscire uno tra Antonucci e Kargbo. Si proverà poi a piazzare Chiarello e, se si vorrà intervenire in difesa, il sacrificato sarà Piacentini.

Obiettivo primario, ciò che da agosto era chiaro un po’ a tutti: un leader di centrocampo, il giocatore di lotta e di governo che in campo detta legge e trascina. Quello che anno scorso in C è stato De Rose. Per quanto riguarda l’attacco si cercherà una punta (due se partissero in due). Il Monza ha proposto al Cesena un paio di giocatori offensivi come il centravanti croato Maric e il trequartista Valoti. Due atleti validi, soprattutto Valoti, ma che guadagnano tantissimo e che rischiano di avere la pancia piena. Se si vogliono giovani affamati, sul mercato ci sono il ravennate Raimondo (2004 ora a Venezia) e Merola del Pescara.