Mercato Cesena: ricapitalizzazione e Adamo, parte una settimana-chiave

Comincia oggi una settimana molto importante per il Cesena, dentro e fuori dal campo. Da una parte c’è la squadra di Mignani, che inizierà a puntare il mirino sulla gara di sabato prossimo contro l’Empoli, che inaugurerà il 2026 e allo stesso tempo chiuderà l’andata, mentre dall’altra parte c’è la questione mercato, con la proprietà che tra oggi e mercoledì dovrà completare la ricapitalizzazione di 422mila euro per permettere al direttore sportivo Fusco di operare liberamente in entrata. Sul taccuino dell’avvocato napoletano ci sono sempre (almeno) due colpi: una mezzala offensiva (Rafia o Valoti) e un centravanti, oltre ad un esterno in caso di partenza di Adamo. In questo senso, oggi è previsto un altro summit con lo Spezia per trovare l’accordo. Anche ieri l’esterno napoletano non ha svolto l’allenamento sul campo con la squadra. La sensazione è che il Cesena voglia trovare una soluzione (conferma o addio) il più velocemente possibile.

