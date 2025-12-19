Mercato Cesena, Rafia e non solo: in vista tre o quattro innesti

L’obiettivo del Cesena, in vista del mercato di gennaio, è quello di prendere 3 o 4 giocatori e di muoverne altrettanti. Fusco è alla ricerca di un difensore centrale mancino da far crescere alle spalle di Mangraviti (e magari utilizzabile anche sulla sinistra come vice Frabotta); un centrocampista centrale che sappia abbinare qualità a quantità; un attaccante con più centimetri e una fisicità differente rispetto alle quattro punte adesso in rosa. I candidati a uscire sono i due giocatori in scadenza a giugno (Celia e Bastoni) ed eventualmente un terzo da girare in prestito (tra Guidi, Magni e Olivieri). Per il centrocampo, un profilo monitorato è quello del nazionale tunisino Rafia del Lecce, che Fusco ebbe alla Juve Next Gen (in gol al Manuzzi nella finale di Coppa Serie C tra i bianconeri di Pecchia e la Ternana).