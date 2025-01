Mercato Cesena, Piacentini in uscita, due priorità negli acquisti

Si apre oggi la sessione invernale del calciomercato, una finestra lunghissima che si chiuderà alla mezzanotte del 3 febbraio, due giorni dopo la scomoda trasferta di Catanzaro, l’ultima delle quattro partite (le altre sono in programma contro Cittadella, Sampdoria e Bari) che il Cesena affronterà nel prossimo mese con il cosiddetto “mercato di riparazione” aperto. Le ultime settimane prima della sosta hanno evidenziato alcune evidenti lacune che il direttore dell’area sportiva Fabio Artico dovrà provare a colmare, senza dimenticare alcune possibili uscite di chi ha deluso o non ha trovato spazio nella prima metà della stagione. All’apertura del mercato, ecco la situazione del Cavalluccio ruolo per ruolo.

Difesa

Tra i pali c’è il primo scontento, Siano, da ormai un anno e mezzo confinato prima in panchina e poi in tribuna. Legato al Cesena fino al 2026, l’ex portiere del Pontedera andrà a giocare in C in prestito. Dovrebbe restare fino a scadenza Matteo Pisseri, diventato vice di Klinsmann. In difesa l’unico movimento in uscita dovrebbe riguardare Matteo Piacentini, sul quale hanno messo gli occhi la Triestina di Tesser, che lo ha già allenato a Modena e lo riabbraccerebbe volentieri, e il Trapani. Al suo posto arriverà un altro difensore, probabilmente under.

Centrocampo

Il primo movimento sarà in uscita, con la cessione di Saber al Trapani. Il primo acquisto “pesante” deve per forza arrivare in questa zona del campo: le prime 20 giornate di campionato hanno dimostrato che al Cesena serve un leader in grado di prendere in mano il centrocampo e di aggiungere forza ed esperienza al reparto più in difficoltà del girone d’andata. Oltre a Saber, in uscita ci sarebbe anche un altro giocatore in scadenza, ovvero Chiarello, ormai ai margini da più di un anno. Se Artico dovesse liberarsi anche dell’ex Alessandria, potrebbe arrivare una mezzala utilizzabile anche più avanti. Con i prolungamenti di Adamo e Donnarumma, non sono invece attesi cambiamenti sugli esterni, dove resteranno al loro posto anche Ceesay e Celia.

Attacco