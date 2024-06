Mercato Cesena: per Udoh c’è la pista-Trapani

Corrado Di Taranto è arrivato a Cesena ieri mattina, direttamente da Ferrara, dove è appena stato congedato dalla Spal dopo una sola stagione in biancazzurro. Il nuovo direttore generale del Cavalluccio ha visitato lo stadio Manuzzi e ne ha approfittato per scambiare le prime parole con Fabio Artico e i dipendenti della sede. Ora manca solo l’ufficialità.

Agenda

A proposito di nuova stagione, sono state fissate alcune date: venerdì 5 e sabato 6 luglio sono in programma le visite mediche a Cesena, mentre da lunedì 8 si parte con i primi test atletici a Villa Silvia. Ancora da definire la partenza per Acquapartita: in ballo venerdì 12 e sabato 13 luglio. Entro quelle date, Artico proverà a consegnare i primi rinforzi al nuovo allenatore Michele Mignani, la cui presentazione dovrebbe essere in programma giovedì mattina.

In entrata

Il sogno per il centrocampo è Mattia Maita, fedelissimo di Mignani nel biennio a Bari: ha altri due anni di contratto. Nei prossimi giorni Maita incontrerà il nuovo direttore sportivo dei pugliesi Magalini per parlare del proprio futuro. Al Cesena piace tantissimo anche il 21enne Federico Zuccon, che ha appena concluso il primo campionato di B in carriera (a Cosenza) ed è rientrato per fine prestito all’Atalanta. Nel Cosenza ha giocato Manuel Marras, esterno offensivo che Artico segue da gennaio e sul quale potrebbe nuovamente puntare. Un altro nome che Artico valuta è quello di Gianluca Frabotta, rientrato alla Juve dopo una buona stagione tra Bari (con Mignani) e Cosenza: con Donnarumma formerebbe la coppia di esterni mancini.

In uscita

Il centravanti King Udoh è rientrato al Cesena, ma saluterà a titolo definitivo il club bianconero: per l’ex Olbia è spuntato il Trapani. l.a.m

