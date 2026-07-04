Mercato Cesena, per Natta visite e un contratto biennale

In attesa di abbracciare Diamanti, atteso in Romagna a metà della prossima settimana, ieri è arrivato a Cesena sempre dall’Australia il primo acquisto dell’estate: Mark Natta. Il difensore centrale di Sydney, classe 2002 con passaporto italiano, è stato acquistato dal club bianconero su segnalazione dell’area scouting, ancora prima che venissero scelti il direttore sportivo e l’allenatore. Natta sosterrà le visite mediche e firmerà un contratto biennale. Arrivato da svincolato, il difensore ha disputato 120 partite in Australia tra massimo campionato, Coppa nazionale e play-off. Non ha mai giocato in Nazionale, ma ha collezionato 5 gettoni nell’Under 23. Sempre da svincolato, dopo una lunga esperienza alla Sampdoria, arriverà Nicola Ravaglia, voluto fortemente da Mancini per completare il reparto portieri in attesa del pieno recupero di Klinsmann, per il quale serviranno tempo e pazienza. Oggi, intanto, comincia l’ultimo weekend “libero” per il Cesena. Da lunedì i bianconeri convocati cominceranno a sottoporsi alle tradizionali visite mediche che daranno il via alla nuova stagione, poi si sposteranno alla Technogym tra giovedì e venerdì prossimi per i test atletici, mentre domenica 12 è prevista la partenza per il ritiro di Acquapartita, dove il Cavalluccio lavorerà per due settimane prima di far rientro in sede. Ancora da stabilire il calendario delle amichevoli, ma in ritiro saranno almeno tre i test. Nel frattempo, dopo aver salutato Mattia Zaghini trasferitosi al Torino, il Cesena saluta un altro 2008: si tratta del centrocampista Andrea Giunchi, ceduto al Montecchio in Serie D.