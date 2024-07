Mercato Cesena: per la difesa è pronto il colpo Curto dal Como, conferme per Ceesay

Il Cesena sta per piazzare un altro colpo in difesa. Dopo aver acquistato Mangraviti, il direttore sportivo Fabio Artico ha individuato un altro rinforzo di categoria da consegnare a Mignani: si tratta di Marco Curto, difensore classe 1999 in uscita dal Como, con cui ha festeggiato la promozione in A due mesi fa. Cresciuto nei settori giovanili di Milan ed Empoli e passato prima alla Reggina e poi alla Virtus Verona, con cui sfidò il Cesena nella stagione 2019-2020, Curto è sbocciato con la maglia del SudTirol totalizzando 95 presenze in tre anni, di cui 37 in Serie B, prima di trasferirsi un’estate fa sulle rive del lago di Como, dove ha disputato 25 partite. Difensore centrale dal fisico imponente, può essere impiegato sia da braccetto che da terzino in caso di schieramento a quattro. Curto, che era stato seguito dal Bari del suo ex allenatore Longo e anche dalla Sampdoria, vuole a tutti i costi il Cesena: il club bianconero e il Como sono in contatto e stanno lavorando per definire l’operazione.

Conferme dalla Svezia

Joseph Ceesay e l’Italia nel destino. Nello scorso mese di gennaio, il laterale svedese che piace al Cesena era stato cercato con insistenza dal Verona, pronto ad offrirgli una chance in A. Il club scaligero aveva trovato l’accordo con il calciatore, al quale aveva fatto pure sostenere le visite mediche, ma prima della firma l’operazione è saltata a causa del mancato accordo con il Malmoe, che lo ha successivamente ceduto in prestito al Norkoepping, dove Ceesay ha disputato 7 partite nel massimo campionato svedese tra aprile e maggio prima di infortunarsi e di rientrare al Malmoe. Ora il club svedese dove è cresciuto Ibrahimovic vorrebbe cederlo nuovamente ed è spuntata la pista Cesena, come confermato ieri dall’Expressen: il giornale svedese ha scritto che Ceesay starebbe per lasciare il Malmoe per accasarsi in Romagna, aggiungendo che il 26enne di origini gambiane nelle ultime settimane si è allenato da solo perché non rientra nei piani del tecnico Henrik Rydstrom.

