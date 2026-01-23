Mercato Cesena, per Cerri, manca l’ok dagli Usa. Sfuma Gunduz: va alla Juventus

Il primo passo lo avevano fatto Alberto Cerri e i suoi manager nella serata di mercoledì, quando avevano trovato l’accordo con il Cesena, accettando la proposta di Filippo Fusco: contratto di due anni e mezzo, quindi fino al 30 giugno 2028, con ingaggio, tra parte fissa e bonus, di 300mila netti a stagione (meno della metà di quanto prende oggi al Como).

Il secondo passo, quello più importante, lo ha fatto la proprietà del Como nella mattinata di ieri, quando ha deciso di accollarsi gran parte dello stipendio che l’attaccante parmigiano (30 anni ad aprile) dovrà incassare dal 1° febbraio al 30 giugno. Questo era ciò che serviva per dare la spinta decisiva al trasferimento.

Il terzo e ultimo passo lo deve ora fare la proprietà del Cesena, accettando ciò su cui il direttore sportivo Fusco sta lavorando da un mese. Ieri, quindi, tutta la documentazione è stata inviata negli Usa e si spera che la risposta possa arrivare a breve. Anche perché Cerri è un attaccante che serve alla squadra di Mignani, in quanto dà una nuova dimensione al Cesena, a cui mancava un centravanti così strutturato. Ciò che Cerri, che aveva 4 o 5 possibilità ma ha dato da subito la sua priorità al Cavalluccio, può portare è doppio: intanto aumenta la pericolosità all’interno dell’area perché dall’alto dei suoi 196 centimetri può sfruttare i cross che arrivano in quantità (380 nelle prime 20 giornate e appena 3 gol, tutti su corner: uno di Mangraviti e due di Frabotta); quindi, tenendo fisicamente impegnati i difensori avversari, può liberare e valorizzare ulteriormente Cristian Shpendi.

Cerri certamente non sarà a Cesena in tempo per la sfida di domani con il Bari, ma si spera che il board guidato da Mike Melby possa dare il via libera all’operazione domenica o lunedì. Appena Cerri sarà ufficiale, il Cesena farà uscire un attaccante tra Diao e Olivieri, che hanno richieste in Serie B. Poi partirà anche Celia, che dovrebbe accordarsi con il Benevento. A quel punto il Cesena andrà a chiudere per Alessandro Di Pardo, esterno destro del Cagliari con il quale Fusco ha già l’accordo.

Intanto sfuma l’arrivo del centrocampista offensivo turco Teoman Gunduz: Fusco stava lavorando per portarlo in Romagna quest’estate, ma è stato bruciato dalla Juventus, che ha dato alla Triestina ciò che chiedeva per questo 22enne autore di 6 gol e 4 assist in 19 partite in Serie C. Gunduz “ballerà” tra Spalletti e la Juve Next Gen.

