Mercato Cesena: Pagano firma fino al 2029, il Lecco su Arrigoni

Riccardo Pagano è arrivato ieri sera a Cesena. Il centrocampista classe 2004, cresciuto nel settore giovanile della Roma, oggi sosterrà le visite mediche e firmerà il nuovo contratto con il quale si legherà al Cavalluccio per tre stagioni, fino al 30 giugno 2029. Il Cesena, per il trasferimento a titolo definitivo, pagherà un piccolo indennizzo alla Roma, che a sua volta manterrà il 40 per cento sulla futura rivendita della mezzala di Tivoli. Pagano è reduce da una stagione in chiaroscuro al Bari, in totale ha collezionato 24 presenze. Oggi pomeriggio è atteso a Villa Silvia, dove è in programma il primo allenamento della nuova settimana a porte aperte (dalle ore 17). Per quanto riguarda l’arrivo di Antonio Fiori dal Mantova servirà ancora un po’ di pazienza e se ne parlerà solo nei primi giorni del mese di agosto. Mancini ha già strappato da diverse settimane il sì dell’esterno ravennate, che si sta allenando proprio a casa dopo non essere stato convocato dal club virgiliano per la preparazione estiva. In prima linea il Cesena è pronto a stringere anche per Alessandro Debenedetti, destinato a scendere dalla Liguria nel giro di qualche giorno dopo un lungo corteggiamento. L’ex centravanti di Mantova e Virtus Entella si trasferirà in Romagna con la formula del prestito dal Genoa: con il club ligure il Cavalluccio sta definendo gli ultimi dettagli. Nel frattempo, sul difensore centrale Mattia Pellini ha messo gli occhi anche il Sudtirol. In uscita, invece, si è diffusa ieri una voce da Lecco, confermata anche da Cesena: il club lombardo è interessato a Tommaso Arrigoni, reduce da una stagione con pochissimi minuti all’attivo.

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