Mercato Cesena: Pagano a Villa Silvia, la Reggiana su Castagnetti

Dopo aver raggiunto Cesena nella serata di lunedì, ieri pomeriggio Riccardo Pagano ha varcato per la prima volta i cancelli di Villa Silvia per conoscere i nuovi compagni, con i quali questa mattina svolgerà il primo allenamento in gruppo. Il nuovo centrocampista, prelevato a titolo definitivo dalla Roma (che mantiene il 40% sulla futura rivendita), sarà annunciato oggi dal club bianconero e diventerà ufficialmente il quinto acquisto dell’estate dopo Natta, Caprini, Schirone e Druiventak. La sesta e la settima new-entry, invece, risponderanno al nome di Alessandro Debenedetti e Antonio Fiori: il loro arrivo è pressochè certo, anche se Mancini dovrà pazientare ancora, probabilmente fino all’inizio della prossima settimana.

Nel frattempo, la Reggiana avrebbe trovato un accordo con Michele Castagnetti, al quale è stato proposto un contratto biennale oltre che il volante della squadra guidata da Attilio Tesser. Per riportare “a casa” il centrocampista di Montecchio, però, il club emiliano deve prima liberarsi di Tobias Reinhart, che al momento occupa la casella di Castagnetti, per il quale il club bianconero non ha comunque ricevuto nessuna proposta da Reggio. A Cesena, invece, il sostituto del regista è stato già individuato da Mancini: si tratta di Gerard Yepes, 24enne spagnolo in uscita dall’Empoli, che ha già condiviso l’esperienza blucerchiata con il direttore sportivo del Cavalluccio. Ieri il Cesena ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo di Federico Valentini al Forlì. Fuori dal progetto e ancora da piazzare ci sono Kebbeh, Pitti, Giovannini e Ogunseye. Infine, il nuovo portiere della Primavera di Nicola Pozzi sarà Tommaso Mazzi, che il Cesena preleva dalla Fiorentina, dove nell’ultima stagione si alternava tra Under 17 e Under 18. Classe 2009, Mazzi firmerà un contratto di tre anni e affiancherà Gianfanti.

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